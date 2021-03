Klubrekordot jelentő huszadik vereségét szenvedte el sorozatban az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) a Houston Rockets, amely a legutóbbi játéknapon a vendég Oklahoma City Thunderrel szemben maradt alul 114-112-re.

A Rockets sikertelenségi sorozata az NBA örökranglistájának kilencedik helyén áll, és a leghosszabb ilyen ciklus a Philadelphia 76ers 2014/2015 és 2015/2016-os idényt érintő, 28 vereséget számláló szériája óta.



A címvédő Los Angeles Lakers a mostani szezonban másodszor játszott legnagyobb sztárja, a sérült LeBron James nélkül, és ahogyan az első ilyen meccsen, úgy most is kikapott. A Lakers ezúttal a Phoenix Suns vendégeként maradt alul 111-94-re, a hazaiak sikeréhez Devin Booker és Deandre Ayton egyformán 26 ponttal járult hozzá. A Sunsban Chris Paul tripla-dupláig jutott, 11 pontja és 10 lepattanója mellett 13 gólpasszt adott, és ő lett a hatodik kosaras az NBA történetében, aki elérte a 10 ezer asszisztos határt.





A Brooklyn Nets Kyrie Irving 28, valamint James Harden 26 pontjának is köszönhetően legyőzte a vendég Washington Wizardsot, míg a Dallas Mavericks elsősorban Luka Doncic 37 pontjával verte idegenben a Portland együttesét.



A Philadelphia nagy csatában, hosszabbítás után bizonyult egy ponttal jobbnak a házigazda New Yorknál, így 2017. decembere óta már sorozatban 15 összecsapáson győzte le a Knickset.



Denverben Nikola Jokic idénybeli 11. tripla-duplája is kevés volt a házigazdának ahhoz, hogy nyerjen a New Orleans Pelicans ellen. A vendégek Brandon Ingram és Zion Williamson 30-30 pontjával 113-108-ra diadalmaskodtak.

Eredmények:

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 112-114

Phoenix Suns-Los Angeles Lakers 111-94

Brooklyn Nets-Washington Wizards 113-106

Portland Trail Blazers-Dallas Mavericks 92-132

New York Knicks-Philadelphia 76ers 100-101 - hosszabbítás után

Denver Nuggets-New Orleans Pelicans 108-113

Miami Heat-Indiana Pacers 106-109 - hosszabbítás után

Boston Celtics-Orlando Magic 112-96

Cleveland Cavaliers-Toronto Raptors 116-105

Detroit Pistons-Chicago Bulls 86-100

Borítókép: Christian Petersen/Getty Images