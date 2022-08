Elfogadta a számára felkínált szerződéshosszabbítási ajánlatot Lebron James, aki így 2024-ig elkötelezte magát a Los Angelesi klubhoz.

James a szerződés értelmében annak időtartamára 97,1 millió dolláros fizetést tehet zsebre, mondta el az ESPN-nek a játékos ügynöke, Rich Paul.

A 37 éves játékos szerződése tartalmaz egy egyéves opcionális hosszabbítási ajánlatot is. Ezzel könnyen elképzelhető, hogy a Lakers lesz a sztár utolsó csapata visszavonulása előtt.

A négyszeres NBA-bajnok legenda 2018-ban szerződött a Lakershez, 2020-ban pedig bajnoki címet szerzett a csapattal.

A tavalyi szezonban hiába nem jutottak tovább a rájátszásba, James kimagaslóan játszott, így mindenféleképpen megérdemelte az új kontraktust.

