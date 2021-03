Jannisz Antetokunmpo vezérletével LeBron James csapata nyerte meg 170-150-re az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) vasárnapi All Star-mérkőzését Atlantában.

A Milwaukee Bucks sztárja egészen különleges teljesítményt nyújtott, mind a 16 mezőnydobási kísérlete a gyűrűben landolt és 35 ponttal zárt. Ezzel a produkcióval kiérdemelte a meccs legjobbjának járó MVP-címet, amelyet a tavaly elhunyt Kobe Bryantről neveztek el.



A találkozón - melyre kevés nézőt is beengedtek - az elejétől Jamesék vezettek, a félidőben már 20 ponttal álltak jobban, amit a harmadik és negyedik negyedben megtartottak az összességében 320 pontot hozó gálán.



A Milwaukee Bucks görög játékosa mellett LeBron James együttesében Damian Lillard (32 pont) és Stephen Curry (28 pont) is remekelt. A csapatkapitány James mindössze 13 percet volt a parketten és 4 pontot szerzett.



A másik oldalon, Kevin Durant gárdájában a névadó nem is játszott, választottjai közül pedig Bradley Beal (26 pont) és Kyrie Irving (24 pont) volt a legjobb.



A gálán Curry megnyerte a hárompontos versenyt, Anfernee Simons lett a zsákolóbajnok, míg Domantas Sabonis győzött az ügyességi versenyben.

Borítókép: Kevin C. Cox/Getty Images