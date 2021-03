Közlekedési baleset miatt lebénult Shawn Bradley, aki 2005-ös visszavonulásáig 832 mérkőzésen lépett pályára az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA).

Az NBA történetének egyik legmagasabb, 229 centis játékosa most jelentette be, hogy januárban biciklizés közben elgázolta őt egy autó.



Az ütközés súlyos gerincsérülést és kétoldali végtagbénulást eredményezett a 48 éves sportembernél, aki azóta nyakműtéten esett át, és kórházi rehabilitáción vesz részt.



A német állampolgársággal is rendelkező Bradley 12 szezont húzott le az NBA-ben, melyek során a Philadelphia 76erst, a New Jersey Netst és nyolc idényben a Dallas Maverickset erősítette.

Borítókép: Sam Forencich/NBAE via Getty Images