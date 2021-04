Győzelemmel és jó játékkal mutatkozott be LaMarcus Aldridge az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Brooklyn Netsben.

A San Antonio Spurstől megszerzett veterán játékos 11 pontot dobott, valamint volt kilenc lepattanója és hat gólpassza a Charlotte Hornets ellen megnyert csütörtöki mérkőzésen az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A Nets könnyedén, végig vezetve nyerte meg a találkozót, annak ellenére, hogy legjobbjai közül Kevin Durant mellett az egy nappal korábban kisebb sérülést szenvedett James Hardenre sem számíthatott a gárda.

A San Antonio is pályára lépett csütörtökön és rendkívül izgalmas, kiélezett csatát vívott a vendég Atlanta Hawksszal, amely kétszeri hosszabbítás végén tudott győzni, elsősorban a végjátékban remeklő Trae Young vezérletével. A 22 éves irányító 28 pontjából 15-öt a két ráadásban szerzett, a meccsen pedig 12 gólpassza is volt.



A két vesztes meccs után újra győztes Hawks már a rendes játékidőben is közel volt a sikerhez, fél perccel a vége előtt négy ponttal vezetett, ám akkor még nem tudta megtartani előnyét.

A Netsben Young mellett Clint Capela és Bogdan Bogdanovic is 28-28 pontot szerzett, míg a másik oldalon DeMar DeRozan volt a legjobb 36 ponttal, Derrick White pedig karriercsúcsot jelentő 29-ig jutott.



Továbbra is gödörben van a Golden State Warriors, amely az utóbbi hat meccsén ötödik vereségét szenvedte el, ezúttal a legutóbbi nagydöntős Miami Heat otthonában. A floridaiak úgy is győzni tudtak, hogy a Warriors sztárja, Stephen Curry 36 pontot és 11 lepattanót szerzett a találkozón.

Kawhi Leonard és Paul George is játszhatott, mégsem bírt a vendég Denver Nuggets együttesével a Los Angeles Clippers. A nyugati rangadón a denveriek igazi csapatjátékkal verték a házigazdát, együttesük kezdőötöséből mindenki tíz pont fölé jutott. A Nuggets azt is elbírta, hogy legjobbja, Nikola Jokic ezúttal visszafogottabban teljesített, csupán 14 pontig és 7 lepattanóig jutott.

Eredmények:

Cleveland Cavaliers-Philadelphia 76ers 94-114

Detroit Pistons-Washington Wizards 120-91

Brooklyn Nets-Charlotte Hornets 111-89

Miami Heat-Golden State Warriors 116-109

New Orleans Pelicans-Orlando Magic 110-115 - hosszabbítás után

San Antonio Spurs-Atlanta Haws 129-134 - kétszeri hosszabbítás után

Los Angeles Clippers-Denver Nuggets 94-101

Borítókép: Sarah Stier/Getty Images