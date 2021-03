A Milwaukee Bucks hosszabbításban legyőzte a keleti éllovas, házigazda Philadelphia 76erst az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szerdai játéknapján.

A vendégek görög sztárja, Jannisz Antetokunmpo 32 ponttal járult hozzá a sikerhez, ebből tízet a ráadásban szerzett.



A Brooklyn főként James Harden 40 pontból, 15 gólpasszból és 10 lepattanóból álló tripla duplájával nyert Indianapolisban. A Netsből sérülés miatt hiányzott az All Star-válogatott Kyrie Irving, Kevin Durant és Blake Griffin is.

