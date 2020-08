Kosárlabdázók és baseball-játékosok emlékeztek meg vasárnap Kobe Bryantről, minden idők egyik legjobb kosárlabdázójáról, aki aznap ünnepelte volna 42. születésnapját.

Az NBA floridai központjában a vasárnapi játéknapon több alkalommal is bejátszásokkal emlékeztek meg a január 26-án helikopter-balesetben elhunyt legendás játékosról. A bostoni Jayson Tatum a játékos arcképével ellátott pólót viselt a Philadelphia elleni mérkőzés előtt és után.



Bár a tragikus körülmények között elhunyt kosaras volt csapata, a Los Angeles Lakers szabadnapos volt, Doc Rivers vezetőedző is megszólalt a születésnapon:



"Különleges személy volt, egy nagyszerű játékos. Nem hiszem, hogy már mindannyian magunkhoz tértünk volna" - utalt a tragédiára.



A négyszeres olimpiai, háromszoros világ- és háromszoros WNBA-bajnok Diana Taurasi - aki számos európai csapatban is megfordult, és többek között 2009-ben a Rátgéber László vezette Szpartak Moszkvával Euroligát nyert - a 8-as számú mezben vezette sikerre a Phoenix Mercuryt a Washington Mystics ellen. A játékos - aki barátja volt a legendás kosarasnak, a gyászszertartáson is beszédet mondott - hét triplát és 34 pontot dobott, mindkettő idénycsúcs Taurasitól.



A baseballosok közül is sokan emlékeztek a legendás sportolóra.

A Los Angeles Dodgers játékosai Bryant 8-as és 24-es számú mezében sorakoztak fel a Colorado Rockies elleni mérkőzésre. A találkozó előtt és alatt a kivetítőn Bryantre és a szintén elhunyt tehetséges lányára, Giannára emlékeztek, olyan képsorokat is bevágtak, amikor Bryant kilátogatott a Dodgers találkozóira, sőt, volt, amikor az ő szavaival kezdődött egy döntő-összecsapás. Kike Hernandez, a Dodgers játékosa a 11-3-as sikert hozó mérkőzésen az egyik hazafutást követően Bryantre utaló kosaras dobó mozdulatot tett, majd a meccs végi interjúban jelezte, ő az az ember, akit talán soha sem fog elfelejteni, és akit "túl korán elveszítettünk."

Borítókép: Christian Petersen/Getty Images