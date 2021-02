A Keleti főcsoportot vezető Philadelphia 76ers négy ponttal kikapott a Portland Trail Blazers vendégeként az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) csütörtöki játéknapján.

A találkozó egyik legjobbja Carmelo Anthony volt, aki a cserepadról beszállva 24 ponttal segítette csapatát a győzelemhez, ráadásul 16-ot a negyedik negyedben dobott.



A 76ers négy győztes meccs után veszített először, de Joel Embiid továbbra is szenzációs formában játszik: ezúttal 35 pontot dobott és kilenc lepattanót szerzett. A klub történetében három legendás játékos, Allen Iverson, Wilt Chamberlain és Charles Barkley után ő a negyedik, aki sorozatban a tizedik mérkőzésén is átlépte a 25 pontos határt.



Újabb kiváló meccset játszott Stephen Curry, a Golden State Warriors kétszeres MVP-je ezúttal az Orlando Magic ellen 40 ponttal vezette diadalra csapatát. A háromszoros bajnok irányító tíz hárompontost dobott, a mostani volt sorozatban a 13. mérkőzése, amikor legalább négy alkalommal talált be a tripla vonalon túlról.



Ezzel beállította James Hardennek még a 2018/19-es idényben felállított NBA-rekordját. A Warriors - amely 2012. december 2. óta nem kapott ki otthon az Orlandótól - klubcsúcsot állított fel azzal, hogy az első félidőben 30 tripla kísérlete volt a játékosoknak, végül kereken félszáznál állt meg a számláló.



A tavalyi döntős Miami Heatben Jimmy Butler 27 ponttal, 10 lepattanóval és 10 gólpasszal zárt a Houston Rockets ellen megnyert mérkőzésen. Ez volt a hatodik tripla duplája a klub színeiben, amivel Dwyane Wade-et megelőzve az együttes örökrangsorának második helyére lépett fel.



Eredmények:

Portland Trail Blazers-Philadelphia 76ers 118-114

Golden State Warriors-Orlando Magic 111-105

Houston Rockets-Miami Heat 94-101

Detroit Pistons-Indiana Pacers 95-111

Boston Celtics-Toronto Raptors 120-106

Borítókép: Cameron Browne/NBAE via Getty Images