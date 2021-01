Súlyos térdsérülést szenvedett Markelle Fultz, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Orlando Magic irányítója.

A 22 éves játékosnak szerda este, a Cleveland Cavaliers elleni összecsapáson elszakadt a keresztszalagja, így várhatóan ebben az idényben már nem lép pályára.

Markelle Fultz goes down with a knee injury Prayers Up pic.twitter.com/X84gxT8qyU