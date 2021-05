Michael Jordan 16 hónappal Kobe Bryant halála után sem tud sírás nélkül beszélni egykori barátjáról és nemrég azt is elárulta talán sosem lesz képes arra, hogy kitörölje telefonjából az utolsó üzenetváltásukat.



Michael Jordan nagyon nehezen dolgozza fel barátja elvesztését, és napról-napra felteszi magának a kérdést: Miért? Ezek az érzelmek még inkább feleerősödtek benne az elmúlt napokban, mivel közelít a dátum, amikor a legendának be kell avatnia egykori barátját a Kosárlabda Hírességek Csarnokának halhatatlanjai közé.



Kobe Bryant 2020-ban szenvedett helikopterbalesetet, melyben ő és a lánya is életét vesztette. A búcsúztatóján Jordan is ott volt, aki könnyeivel küszködve mesélt a Los Angeles Lakers kiválóságáról, majd viccesen megjegyezte, biztosan mém lesz majd ezekből a jelenetekből.



Bár már hosszú idő eltelt, Jordan úgy gondolja ismét elérzékenyül majd mikor barátjáról kell beszélnie.



Jordan elsírta magát Kobe búcsúztatóján.

Fotó: Kevork Djansezian/Getty Images



„Először úgy éreztem, ideges leszek emiatt, de aztán rájöttem, nem leszek ideges attól, hogy esetlegesen kimutatom az érzelmeim valaki iránt, akit nagyon szeretek. Ez az humánus oldalam, csak az emberek olykor elfelejtik, hogy van ilyenem” – mondta az ESPN-nek.



A Chicago Bulls egykori kosárlabdázója azt is elárulta, néhány héttel a baleset előtt még sms-ezett Kobe-val, az üzenetváltást pedig azóta is féltve őrzi.



„Csak annyira boldog volt” – mondja Jordan.



A két játékos közti üzenetváltásra 2019. december 8-án került sor.



„Ez a tequila fantasztikus” – írta Kobe arra a Cincoro Tequilára utalva, amiből Jordan küldött neki egy palackkal.

„Köszönöm testvérem” – válaszolta Jordan.

„Igen uram. A családod jól van?” – kérdezte Kobe.

„Minden oké. Nálatok?” – kérdezett vissza Jordan.



„Minden rendben” – írta Kobe, majd ekkor Jordan úgy gondolta megvicceli őt, így egy nevetős hangulatjel kíséretében azt válaszolta: Boldog ünnepeket, remélem, hogy hamarosan utolérünk, Kobe edző ??!

Erre Kobe annyit írt: hé ember, most is a kispadon ülök, lenyomjuk ezt a csapatot 45-8-ra.



Legendák.

Fotó: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images



Ez volt az a pár sor, amit Jordan még mindig őriz a telefonjában.



"Egyszerűen imádom ezt a szöveget, mert ez Kobe megmutatja mennyire versengő típus volt Kobe. Sosem fogom kitörölni. Nem tudom miért, de nem tudom megtenni” – mondta Jordan.



Forrás: espn.com

Borítókép:Andrew D. Bernstein/NBAE via Getty Images