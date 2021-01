A címvédő Los Angeles Lakers végig vezetve győzött az Oklahoma City Thunder vendégeként az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szerdai játéknapján.

A 26 pontos LeBron James irányította kaliforniai együttes - amely 10/3-as győzelmi mérleggel ligaelső - az idényben mind a hét idegenbeli mérkőzését megnyerte, ilyen eredményes szezonkezdete korábban nem volt. Az 1985/1986-os Lakers 6/0-lal kezdte az idényt vendégként.

