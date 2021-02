Akárcsak két nappal korábban, a címvédő Los Angeles Lakers hosszabbításban múlta felül a vendég Oklahoma City Thundert az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) szerdai játéknapján.

Szombaton a kaliforniai elitalakulat a Detroitot verte kétszeri hosszabbítás után, így 1991 óta először vívott sorozatban három ráadásos meccset. Az NBA történetében a Lakers lett a hetedik csapat, amely egymás után három hosszabbításos mérkőzést megnyert, erre legutóbb 2007-ben akadt példa, amikor a Minnesota mutatta be ezt a bravúrt.



A szerdai összecsapáson a szupersztár LeBron James 25 ponttal volt csapata vezére, míg a mindössze nyolc emberrel kiálló Thunder legjobbja, Al Horford 25 pontot dobott. A 36 éves James sorozatban harmadik meccsén töltött legalább 40 percet a pályán, ami legutóbb négy éve fordult vele elő.



Az elmúlt két szezon legjobbjává választott görög Jannisz Antetokunmpo hiába szórt idénycsúcsot jelentő 47 pontot, a Milwaukee minimális különbséggel kikapott Phoenixben.



A Dallas szintén egy ponttal nyert hazai pályán az Atlanta ellen, a texasiak szlovén ásza, Luka Doncic 28 ponttal és 10-10 lepattanóval, illetve gólpasszal tripla duplát ért el. A Mavericks a szezon során másodszor engedett be szurkolókat a csarnokába, ezúttal 1500 koronavírus elleni vakcinával beoltott néző mehetett be ingyen a mérkőzésre.



A Denverben alulmaradt Cleveland az idényben másodszor kapott ki 38 ponttal, a Cavaliers január 24-én Bostonban szenvedett hasonló kiütéses vereséget.



Eredmények:

Los Angeles Lakers-Oklahoma City Thunder 114-113 - hosszabbítás után

Phoenix Suns-Milwaukee Bucks 125-124

Chicago Bulls-New Orleans Pelicans 129-116

Brooklyn Nets-Indiana Pacers 104-94

Denver Nuggets-Cleveland Cavaliers 133-95

Memphis Grizzlies-Charlotte Hornets 130-114

Minnesota Timberwolves-Los Angeles Clippers 112-119

Washington Wizards-Toronto Raptors 115-137

Dallas Mavericks-Atlanta Hawks 118-117

Borítókép: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images