A címvédő Toronto Raptors és a Boston Celtics is hibátlan teljesítménnyel jutott tovább vasárnap az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) rájátszásának első fordulójából.

A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett "buborékban".



A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.

Watch the betting guide: https://youtu.be/82VRWiO5Bw8 Subscribe to Bodog for more tips, odds and info: https://www.youtube.com/channel/UCo6992IUhhubSKK9UGC1Z...