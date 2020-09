A Miami Heat 106-101-re legyőzte a Boston Celtics csapatát, és ezzel 2-0-ra vezet az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keleti döntőjében.

Goran Dragic 25 ponttal járult hozzá a sikerhez.



A Heat a második negyedben már 17, félidőben pedig 13 pontos hátrányban volt, de 37-17-re megnyerte a harmadik felvonást.



A Miami ezt megelőzően 21 playoff-mérkőzésén volt ekkora hátrányban két negyedet követően, és ez az első alkalom, hogy fordítani tudott.

A mérkőzés összefoglalója:

