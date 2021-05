Az NBA történetében sosem volt hiány bizarr történetekből és vicces tulajdonosokból, a Ted Stepienhez fűződő sztorikat azonban elég nehéz űberelni.



Stepien mindössze két évig volt Cleveland Cavaliers tulajdonosa, de ezen rövid idő alatt is sikerült maradandót alkotnia. No nem feltétlen a csapat irányításában, hiszen sokan minden idők egyik legrosszabb tulajdonosának titulálták. Azok a történetek, amik hozzá kapcsolódnak sokkal inkább tettek arról, hogy a pennsylvaniai üzletember ne vesszen feledésbe.



A tulajdonos egyik legvitatottabb döntése az volt, amikor létrehozta a Teddi-Bears nevű pompom csapatot.



Ehhez kapcsolódik az a történet is, ami egy ártatlan interjúnak indult. Sheldon Ocker, az Akron Beacon Journal interjúja egyszer felhívta Stepient és megkérte, hogy adjon neki interjút, mire az üzletember csak annyit felelt, gyere át hozzám a vasárnapi mise után, leülünk a medence partjára és nézünk pornót.



A válasz már önmagában is elég bizarrnak hangzik, a sztori itt azonban még nem ért véget.



Az üzletember és az újságíró találkozására ugyanis végül nem Stepien házában került sor, hanem egy helyi sztriptízbárban, ahol az üzletember mazsorettcsapata lépett fel, amelyet a Cleveland tulajdonosának felesége vezetetett és amelyben a lánya is fellépett.

Forrás: marca.com

Borítókép: Gettyimages