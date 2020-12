Bejelentette visszavonulását Andrew Bogut ausztrál NBA-bajnok kosárlabdázó.

A 36 éves center 15 évnyi profi karriert követően döntött úgy, hogy felhagy az aktív játékkal. A 2005-ös amatőr játékosbörze első választottja eredeti tervei szerint még részt vett volna a jövő nyárra halasztott tokiói olimpián, ám a világjárvány mellett a sérülései is arra késztették, hogy befejezze pályafutását.



"Fizikálisan és mentálisan sem vagyok kész arra, hogy még 2021-ben is játsszak. Ha nagyon akarnék, rengeteg fájdalomcsillapítóval tudnék, de a pályafutásom ezen pontján nem éri meg" - nyilatkozta a játékos, aki az elmúlt két idényt hazájában töltötte. Elmondta, mostanában voltak olyan napjai, amikor az is jelentős kihívás volt, hogy kikeljen reggel az ágyból.



Az utóbbi években hát- és bokasérüléssel is bajlódó Bogut 2015-ben a Golden State Warriors játékosaként nyert bajnoki címet az észak-amerikai profiligában, az NBA-ben még a Dallas Mavericksben, a Cleveland Cavaliersben és a Los Angeles Lakersben játszott. Karrierje során 9,6 pontot és 8,7 lepattanót ért el átlagban.



A válogatottal tavaly világbajnoki negyedik helyet szerzett, az ausztrál csapatban 2004 óta szerepelt, három olimpián játszott, négy éve Rióban negyedikként zárt az ötkarikás játékokon.

