Az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) 50 ezer dolláros (14,8 millió forintos) bírságot szabott ki Kyrie Irvingre az egészségügyi és biztonsági protokoll megsértése miatt.

A liga pénteki döntése értelmében a Brooklyn Nets 28 éves játékosára ötnapos karanténidőszak vár, amely szombaton jár le, amennyiben addig negatív koronavírustesztet tud produkálni. Ebben az időszakban pedig nem léphet pályára, így kénytelen kihagyni csapata soron következő két összecsapását. Miközben személyes okokból az előző öt találkozón sem állt már rendelkezésre.

Kyrie Irving fined $50K for protocol violation, will forfeit salary for any games missed. https://t.co/eotWidxdRa pic.twitter.com/jHCgHm0Mxw