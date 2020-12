Vereséggel kezdte az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) 75. idényét a címvédő Los Angeles Lakers.

A kaliforniai csapat, amely a 18. bajnoki címére hajt - amivel egyedül állna az örökranglista élén - városi riválisától, a Clipperstől kapott ki hét pont különbséggel.

A vendégektől Paul George 33 ponttal lett a mezőny legeredményesebbje, a házigazdánál LeBron James 22-ig jutott.



A találkozót mindössze 72 nappal azután rendezték, hogy októberben véget ért a Lakers Miami Heat elleni párharca a döntőben, így ez volt a liga történetének legrövidebb holtszezonja.



