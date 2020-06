Miután lemarad a 22 csapatos folytatásról, megkezdődött az új vezetőedző keresése az észak-amerikai profi kosárlabdaligában (NBA) szereplő New York Knicks együttesénél.

A sajtó információi szerint a klub elnöke, Leon Rose három jelölt közül választ, de a posztra Tom Thibodeau, a Chicago Bulls és a Minnesota Timberwolves korábbi mestere a legesélyesebb. Az opciók között szerepel Mike Woodson is, aki a 2012-13-as idényben a rájátszásban is győzelemre vezette a Knickset - 2000 óta az akkori az egyetlen playoff-párharc, amelyet megnyert a New York-i csapat.



A liga egyik legértékesebb klubja, melyet tavaly december óta Mike Miller irányít megbízott vezetőedzőként, 21-45-ös győzelmi mutatóval zárta a koronavírus-járvány miatt félbeszakadt idényt, ezzel a harmadik legrosszabb mérleggel bírt a keleti főcsoportban.

Kép: Michael Hickey/Getty Images