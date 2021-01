Hetvenéves korában szombaton elhunyt Paul Westphal, a kosárlabdázó Hírességek Csarnokának tagja - adta hírül korábbi klubja, a Phoenix Suns. A sportembernél néhány hónapja agydaganatot diagnosztizáltak.

Az észak-amerikai bajnokságban (NBA) ötszörös All Star-válogatott játékos 1974-ben bajnokságot nyert a Boston Celticsszel, majd 1975-ben igazolt a Sunshoz. A csapattal egy évvel később döntőt játszhatott, hat ott töltött idénye alatt pedig 20,6 pontot átlagolt.



Játékos-pályafutása befejezése után visszatért a Phoenixhez, ahol előbb másodedző, majd vezetőedző lett, irányításával a gárda 1993-ban ismét bejutott a nagydöntőbe, ahol aztán kikapott a Michael Jordan fémjelezte Chicago Bullstól.



Westphal edzősködött a Dallas Mavericksnél, a Sacramento Kingsnél és a Brooklyn Netsnél is, a Hírességek Csarnokába pedig - játékosként - 2019-ben iktatták be.

