Elárverezik azt a nadrágot, amelyet Steve Kerr viselt pályafutása legmeghatározóbb mérkőzésen, az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) 1997-es nagydöntőjének utolsó felvonásán - számolt be az olimpia sportokkal foglalkozó insidethegames.biz oldal.

A most 54 éves Kerr a Chicago Bulls játékosaként a Utah Jazz elleni párharc hatodik összecsapásán, öt másodperccel a vége előtt döntetlen állásnál kapta meg a labdát Michael Jordantől, akire ketten is figyeltek. Ő kihasználta, hogy üresen volt, és eldöntötte a mérkőzést.



A találkozó után Michael Jordan tőle szokatlan módon hangzatos nyilatkozatban emelte ki Kerr érdemeit.

Steve Kerr Hits Game Winner For the Bulls In the final seconds of game 6, with the score tied at 86, Steve Kerr took a pass from Michael Jordan and hit the game-clinching shot.



Ennek a dobásnak a története egyébként szerepelt a Last Dance című, óriási sikerrel bemutatott dokumentumfilm-sorozatban is, amely Jordan pályafutását és a Bulls-dinasztiát mutatta be.



Kerr a második triplázás során volt remek kiegészítő ember a csapatban, majd később a San Antonio Spursszel is bajnok lett kétszer, edzőként pedig a Golden State Warriorsszal ért már fel háromszor is a csúcsra.



