A Los Angeles Clippers otthon 135-116-ra legyőzte a Washington Wizards csapatát az észak-amerikai kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

Ezzel megszakadt a vendégek öt győzelemből álló sikersorozata. A kaliforniaiak sikeréből Kawhi Leonard 32, Paul George pedig 30 ponttal vette ki a részét, ráadásul a cserék közül négyen is legalább tíz pontig jutottak. A fővárosiaknál a pontlistát vezető Bradley Beal volt a legjobb 28 pontjával.



A játéknap legdrámaibb összecsapását Luka Doncic vezérletével a Dallas Mavericks nyerte. A 31 pontos szlovén sztár 107-107-es döntetlennél, 0.1 másodperccel a végső dudaszó előtt süllyesztette a gyűrűbe a sikert jelentő hárompontost. A Boston Celtics színeiben így hiába jutottak hárman is húsz pont fölé.



A Brooklyn Nets sorozatban a hetedik diadalát aratta, a vendég Sacramento Kings legyőzése még úgy sem okozott gondot, hogy a hazaiak nélkülözték Kevin Durantot. A Nets legjobbja a szezon elején a Houstontól megszerzett James Harden volt, aki 29 ponttal, 11 lepattanóval és 14 gólpasszal tripla duplát ért el. A Kings sorozatban nyolcadszor maradt alul.



A nap meglepetését a Cleveland Cavaliers szolgáltatta azzal, hogy tíz kudarcot követően egy ponttal felülmúlta a vendég Atlanta Hawks csapatát, de a keleti főcsoport sereghajtója, a Detroit Pistons is győzött az Orlando Magic otthonában. Az egész liga legrosszabb mérlegével rendelkező Minnesota Timberwolves viszont simán kikapott Milwaukee-ban, ahol a Bucks görög sztárja, Jannisz Antetokunmpo 37 pontot szórt.

Eredmények:

Los Angeles Clippers-Washington Wizards 135-116

Dallas Mavericks-Boston Celtics 110-107

Brooklyn Nets-Sacramento Kings 127-118

Cleveland Cavaliers-Atlanta Hawks 112-111

Orlando Magic-Detroit Pistons 93-105

Milwaukee Bucks-Minnesota Tomberwolves 139-112

New York Knicks-Golden State Warriors 106-114

Toronto Raptors-Philadelphia 76ers 102-109

Denver Nuggets-Porland TrailBlazers 111-106

Borítókép: Adam Pantozzi/NBAE via Getty Images