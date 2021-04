A ligaelső Utah Jazz 46 pont különbséggel győzött az Orlando Magic ellen az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A találkozó első felében a hazai csapat rekordnak számító 18 hárompontos kosarat dobott. A Jazz a legutóbbi kilenc találkozóján nem kapott ki, otthoni sikerszériája pedig immár 22 mérkőzés óta tart.

