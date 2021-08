Új, további négy évre szóló szerződést köt Stephen Curry, az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokságban (NBA) szereplő Golden State Warriorsszal.

A 33 éves irányító az új megállapodás ideje alatt 215 millió dollárt tehet majd zsebre, ezzel ő lesz a liga történetének első játékosa, aki karrierje során két 200 millió dollár feletti szerződést is aláír. Curry 2009-ben lett a Golden State játékosa, a csapattal háromszor nyert bajnoki címet, és kétszer választották a liga legértékesebb játékosának (MVP).

Stephen Curry's agent, Jeff Austin of @OctagonBsktball, confirms the two-time MVP's $215M, four-year extension with Warriors as reported by @wojespn. Curry will earn $48 million for 2022-23 season, $51.9M in 23-24, $55.7M in 24-25 and $59.6 million in the final year of the deal.