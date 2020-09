Billy Donovan vezetőedzőként a Chicago Bullsnál folytatja pályafutását az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA).

A chicagói klub kedd este jelentette be, hogy az 55 éves szakember nem hosszabbította meg a szerződését az Oklahoma City Thundernél, melytől öt év után távozik.

Welcome our new head coach, Billy Donovan!