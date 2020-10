Ahogy arról korábban beszámoltunk, a Los Angeles Lakers csapata 4-2-es összesítéssel legyőzte a Miami Heat csapatát, ezzel 10 év kihagyás után ismét bajnoki címet szerzett. A Lakers győzelme mellett nem lehet elmenni anélkül, hogy ne jutna az ember eszébe Kobe Bryant. A legendás játékos egész életét ennek a csapatnak szentelte, és ötször vezette bajnoki címig a gárdát. A mostani győzelem után sok jelenlegi és egykori Lakers játékos emlékezett meg róla, és a felesége Vanessa Bryant is megszólalt a bajnoki cím kapcsán.



Kobe Bryant felesége az Instagram-sztorijában osztott meg egy fényképet amin Kobe és Rob Pelinka, a Lakers vezérigazgatója látható. A fotóhoz azt írta: „Gratulálok „P” bátyó! Gratulálunk a Lakersnek, Kobe-nak igaza volt ... "maradj a pályán és zárd ki a zajt."



10 év után ismét bajnok lett a Lakers.



Fotó: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images



"Bárcsak Kobe és Gianna is itt lehetnének, hogy lássák ezt” – tette hozzá.



Gianna, aki halálakor 13 éves volt, maga is tehetséges játékos volt, és sokan a WNBA jövőbeli sztárját látták benne.



A Lakers játékosai már többször megemlékeztek a legendás játékosról. A rájátszásban minden egyes mérkőzés előtt azt kiáltották a játékosok: 1-2-3- Mamba! A nyugati csoport döntőjében Anthony Davis a Denver Nuggets elleni a győztes dobást követően a szívét ütötte és közben azt kiáltotta, Kobe.

Anthony Davis confirmed that he yelled “KOBE!” after drilling the game winning shot. pic.twitter.com/6b8N5Z9J7c — SportsCenter (@SportsCenter) September 21, 2020

A hónap elején pedig azzal tisztelegtek az emléke előtt, hogy a döntő 5. meccsén fekete mezben játszottak.

Anthony Davis a vasárnap esti meccs után ismét Bryantre emlékezett.



"A tragédia óta mindent érte tettünk és nem hagytuk cserben. Tudom, hogy lenéz ránk, és most nagyon büszke. Mindannyiunk „nagytestvére” volt és ez most neki szól."



Bryant egyik legjobb barátja, LeBron James lett az NBA-döntő MVP-je. A játékos még év elején, társa elvesztésekor fogadta meg, hogy mindent megtesz azért, hogy továbbvigye az örökségét.



Nem csak a mostani játékosok emlékeztek meg Kobe-ról.

Pau Gasol a Lakers egykori centere közösségi oldalán egy képet osztott meg a bajnokokról, amihez azt írta: Ezt neked testvérem, neked Gianna, Vanessáért, Nataliáért, Biankáért és Capriért.



Forrás: theguardian.com

Borítókép: Allen Berezovsky/Getty Images