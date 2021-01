A szezon eddigi mérkőzésein nyeretlen Washington Wizards és Detroit Pistons is győzött az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának idei első, pénteki játéknapján.

A Wizards a 31 pontos Bradley Beal vezérletével 130-109-re nyert a Minnesota Timberwolves otthonában, a Pistons pedig házigazdaként 96-93-ra győzte le a Boston Celtics együttesét.

Highlights from the Wizards' 130-109 victory over the Timberwolves in Minnesota.