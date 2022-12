Lebron James egy reklámban vallott arról, milye küzdelmet jelentett számára, hogy kosárlabdázóként és apaként is egyszerre helytálljon.

Lebron Jamesnek épphogy beindult a karrierje, amikor az élet más területen is kihívás elé állította. Az amerikait 2003-ban választotta ki a Cleveland Cavaliers az NBA draftján, és a játékos még ebben az évben apa lett. A legenda a Beats reklámjában mesélt arról, milyen nehézségekbe ütközött, amikor megszületett legidősebb gyermeke, Bronny.



„Fogalmam sem volt, milyen leszek apaként. Őszinte leszek, féltem, de tovább próbálkoztam" – mondta.







Érdemes megjegyezni, hogy Lebonnak gyakorlatilag nem volt kapcsolata saját apjával, ami tovább szította a bizonytalanságát. De ahogy a pályán úgy az életben is felnőtt a feladathoz.



„Ahogy te nőttél, én is. Türelem, elkötelezettség, öröm. Ezeket a kosarazásból tanultam, de általad értettem meg igazán” – tette hozzá a játékos a reklámban.



Bronny egyébként nem esett messze a fájától. Jelenleg utolsó évét tölti a középiskolában, de a kosárlabdapályán mutatott tehetsége miatt már számos egyetem sorban áll érte.

Borítókép: Kevork Djansezian/Getty Images