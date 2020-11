Megműtötték az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) szereplő Golden State Warriorsszal háromszoros bajnok Klay Thompsont, aki az orvosok szerint a 2021/22-es szezonra teljesen felépülhet Achilles-ín-szakadásából.

Az oaklandi klub szerdán este közölte, hogy a 30 éves bedobót Los Angelesben megoperálták, a beavatkozás a gárda információi szerint jól sikerült.



A Warriors megerősítette, ami már a sérülés után is biztosra vehető volt, hogy a játékos a decemberben kezdődő új kiírásban biztosan nem lesz bevethető.



A kiváló kosaras sorozatban a második szezont kénytelen kihagyni sérülés miatt. Az előző idényben térdszalagszakadás gátolta a játékát, ezt a 2019-es nagydöntő hatodik meccsén szenvedte el.



Thompsont minden idők egyik legjobb bedobójának tartják. Ötszörös All Star-válogatott, háromszoros bajnok és összességében ötször jutott az NBA nagydöntőjében a Golden State-tel. A ligában ő tartja az egy negyedben szerzett pontok rekordját 37-tel és az ő nevéhez fűződik az egy meccsen értékesített legtöbb hárompontos kísérlet az alapszakaszban (14) és a rájátszásban (11) is. Az amerikai nemzeti csapattal olimpiai és világbajnok.

