Megbecsüli Allen Iversont a Philadelphie 76ers, ez nem is lehet kérdés. A most már 48 éves klasszist 1996-ban első körös draftjoggal szerezte meg a 76ers, és 2006-ig egyhuzamban a csapatot erősítette. Ezt követően a Denver Nuggets, a Detroit Pistons és a Memphis Grizzlies játékosa lett, hogy aztán 2009–2010 között ismét a Philadelphiában fejezze be NBA-karrierjét – a 3-as mezszámát már 10 éve visszavonultatták. Aranygyűrűt ugyan sosem nyert, de a városban így is élő legendaként tisztelik, és április 12-én a szobrát is felavatják.

Allen Iverson a 76ers történetének egyik legnépszerűbb és legjobb játékosa, a franchise történetében hozzá fűződik a legtöbb sikeres hárompontos, a második legtöbb pont, labdaszerzés, sikeres büntetődobás és játékperc, valamint a harmadik legtöbb mezőnykosár és assziszt. Pontszámban (19 931) csak a Hírességesk Csarnokába beiktatott Hal Greer (21 586) múlja felül. Pályafutása során 2000–2001-ben az alapszezon legértékesebb játékosának (MVP) választották meg, a staitsztikája: 31.8 pont, 3.8 lepattanó, 4.6 assziszt, 2.5 labdaszerzés és 41.9 játékperc volt mérkőzésenként. A 76ers-et a rájátszás során a nagydöntőbe vezette, ahol a Los Angeles Lakers viszont 4–1-es összesítéssel nyerni tudott.

Fotó: Getty Images / Mitchell Leff