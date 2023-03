A Memphis Grizzlies sztárját felfüggesztette klubja, miután Instagramon közzétett egy videót, ahol egy szórakozóhelyen fegyvert hord.



Habár a csapat hivatalos verziója az, hogy a játékosnak távol kell maradnia társaitól, hogy megkapja a kellő segítséget, valójában ez egy nem hivatalos szankció a klub részéről.

Jelenleg Morant „eltiltása” két meccsre szól, de ez szabadon meghosszabbítható, ha a helyzet úgy kívánja.

Két NBA-szakértő, Chris Haynes és Marc Stein a TNT podcastjében beszélt a játékos helyzetéről, és rávilágítottak pár kényelmetlen részletre.

Az újságírók azon tanakodtak, hogy Morant volt-e, aki bevitte a fegyvert a klubba, illetve, hogy ő szállította-e azt a csapat repülőjén.

Ez lenne a legrosszabb forgatókönyv a játékos számára, ugyanis ebben az esetben közvetlenül vétett az NBA-játékosszerződések alapszabálya ellen, ami automatikusan 50 meccses eltiltást jelentene számára.

Ebben az esetben a Grizzlies nem csak a rájátszásra, de még a következő idény első felére is elveszítené Morant-t.

Ja Morant Reportedly Brought A Gun On The Team Plane, Could Be Suspended For 50 Games. pic.twitter.com/27pXNav3ek