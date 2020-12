Az amerikai Time magazin a sztárkosárlabdázót, LeBron Jamest választotta az év sportolójának.

A december 30-án 36. születésnapját ünneplő kosaras idén bajnoki címig vezette a Los Angeles Lakerst az észak-amerikai kosárlabda-bajnokságban (NBA) úgy, hogy ő lett a döntősorozat legértékesebb játékosa (MVP).



(Kép: Jim Poorten/NBAE via Getty Images)



"James király" a rasszizmus elleni küzdelem és az egyenjogúság egyik élharcosa - fogalmazott a hétszeres Forma-1-es világbajnok Lewis Hamilton a magazinnak nyilatkozva.



"Amikor átnéztem a nagy vizen és láttam egy élsportolót, aki hasonló célokért küzd, mint én, akkor tudtam, hogy oké, nem vagyok egyedül." - mondta a 35 esztendős brit autóversenyző, aki a Black Lives Matter (Fekete életek is számítanak/BLM) mozgalom egyik fő szószólója.

What LeBron James (@KingJames) has done is going to forever change the athlete’s role in society.



Kareem Abdul-Jabbar (@kaj33): “He’s taken every opportunity he has been given to do things for others” #TIMEPOY https://t.co/qcBTlzlaot pic.twitter.com/nxUX5rYz4B