Kiderült mit tanácsolt Michael Jordan az első találkozásukkor Lebron Jamesnek.

Kétségtelen, hogy Michael Jordan és Lebron James is a kosárlabda történelmének legnagyobb alakjai közé tartozik. A két játékos összesen 10 bajnoki címet tud felmutatni. Jordan a ’80-as és a ’90-es években uralta a mezőnyt, tőle vette át a stafétát James.



A két, rekordot rekordra halmozó játékos 2003-ban találkozott először, amikor James még csak 17 éves volt. Most az is kiderült, mit tanácsolt az akkor még tini játékosnak Jordan.



A „Levegő ura” és a „Király” akkor találkoztak, amikor Jordan akkori csapata, a Washington Wizards Clevelandbe látogatott. A két játékos a vendégek öltözője előtt futott össze, ahol Jordan jótanáccsal látta el Jamest.



"Cselezgess, állj meg és dobj. Ez az a mozdulat, amit látni akarok” – mondta Jordan, amire James mosolyogva ennyit felelt: Ő az én emberem.



Forrás: marca.com

Borítókép: David T. Foster III/Charlotte Observer/Tribune News Service via Getty Images