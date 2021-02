Menesztették Ryan Saunderst, az észak-amerikai kosárlabdaligában (NBA) sereghajtó Minnesota Timberwolves vezetőedzőjét, utódja Chris Finch lett.

A minneapolisi klubnál vasárnap este döntöttek a szakember sorsáról, miután a gárda New Yorkban is kikapott, ami a legutóbbi kilenc meccsén a nyolcadik veresége volt.



A Timberwolves borzalmasan kezdte a mostani kiírást, 31 mérkőzéséből mindössze hetet tudott megnyerni, így a Nyugati főcsoportban még a második leggyengébb mérleggel álló Houston is négy sikerrel előzi meg a tabellán.



A mindössze 34 éves trénert 2019 januárjában nevezték ki, és irányításával összességében 43 győzelem mellett 94 vereséget szenvedett el az együttes.



A korábbi sajtóhíreknek megfelelően Saunders utódja Chris Finch lett, aki ebben az idényben a Toronto Raptors másodedzője volt.



Az 51 esztendős trénernek 24 éves edzői tapasztalata van, az NBA-ben igazi támadóguruként tartják számon, aki már olyan játékosokkal foglalkozott, mint Anthony Davis, DeMarcus Cousins, James Harden, Nikola Jokic, Zion Williamson és Kyle Lowry. Finch korábban a New Orleans Pelicans, a Denver Nuggets és a Houston Rockets csapatainál dolgozott.

