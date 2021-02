A címvédő Los Angeles Lakers hosszabbításban múlta felül a vendég Oklahoma City Thunders csapatát az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) hétfői játéknapján.

LeBron James, a bajnokcsapat sztárjátékosa 28 ponttal, 14 lepattanóval és 12 gólpasszal idénybeli harmadik tripla dupláját érte el, a kaliforniai együttes pedig sorozatban az ötödik sikerét aratta, ebből a legutóbbi kettő hosszabbítás után született.

