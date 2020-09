A Los Angeles Lakers Anthony Davis lefújáskor szerzett hárompontos kosarával nyert vasárnap a Denver Nuggets ellen, amivel 2-0-ra vezeti a két csapat párharcát az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) Nyugati főcsoportjának döntőjében.

A szinte végig előnyben lévő Lakers már 16 ponttal is ellépett, de a szerb Nikola Jokic vezette coloradóiak remek hajrával rukkoltak elő. Az utolsó másodpercben 103-102-re vezetett a Nuggets, ám ekkor jött Davis, és Jokic kiváló védekezése ellenére "dudaszós" triplát dobott.



"Készen álltam, akarom ezeket a dobásokat. Betaláltam, ezért hoztak ide engem" - jelentette ki magabiztosan az olimpiai és világbajnok Davis, aki 31 ponttal zárt, és ő szórta csapata utolsó tíz pontját.

A kaliforniaiak másik sztárja, LeBron James 26 pontot és 11 lepattanót gyűjtött. A Denverben Jokic 30, Jamal Murray pedig 25 pontot szerzett.

A mérkőzés rövid összefoglalója:

