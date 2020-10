A Los Angeles Lakers vasárnap LeBron James vezérletével negyedszer is nyert a Miami Heat ellen az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) döntőjében, és ezzel a klub történetében tizenhetedik alkalommal megszerezte a bajnoki címet.

A párharc hatodik mérkőzésén a Lakers roppant összeszedett játékot nyújtott és már az első két negyedben eldöntötte a meccs és ezzel a finálé sorsát. A kaliforniaiak védekezésben rengeteg labdát szereztek, így sok könnyű kosarat tudtak dobni és 24 perc után már 28 ponttal vezettek, ami a nagydöntők történetének második legnagyobb félidei különbsége.



A második félidőben a Lakers már csak arra ügyelt, hogy a Heatet ne engedje közel magához és összességében sima győzelmet aratott.



A Los Angeles-iek védekezéséről mindent elmond, hogy a Miami sztárja, Jimmy Butler mindössze 15 pontig jutott úgy, hogy csupán tíz mezőnykísérlete volt a találkozón. A floridai gárdán az sem segített, hogy visszatérhetett a párharc első mérkőzésén megsérült Goran Dragic, aki 19 percet játszott és 5 pontot szerzett.

A Lakers legjobbja - 28 ponttal, 14 lepattanóval és 10 gólpasszal - ezúttal is LeBron James volt. A 35 éves sztár a finálé hat meccsén 29,8 pontot ért el átlagban és meghatározó teljesítményével kiérdemelte a döntő legértékesebb játékosa (MVP) címet. James a liga történetének első kosarasa, aki három különböző együttesben (Miami, Cleveland Cavaliers, Lakers) játszva a fináléban MVP tudott lenni, összességében pedig negyedik bajnoki címét és negyedik döntős MVP elismerését érdemelte ki. Nála többször csak Michael Jordan volt a döntő első számú játékosa, aki hat alkalommal lett a legjobb.



"Ő minden idők legjobb kosárlabdázója" - jelentette ki Jamesről Frank Vogel, a Lakers vezetőedzője. - "Ha azt hiszed, tudod milyen, hát nem. Egészen addig, amíg nem dolgozol vele minden nap, amíg nem edzed, amíg nem látod a hozzáállását és azt, hogy miként vezeti a csapatát."



James elsősorban azt emelte ki a diadalt követően, hogy szerette volna visszasegíteni a klubot a csúcsra, azért szerződött oda két éve, hogy 2010 után ismét bajnokok legyenek.



"Nagyon sokat jelent számomra, hogy a Lakerst képviselhetem" - hangsúlyozta LeBron James. - "Mi csak annyit akarunk, hogy tiszteljenek bennünket."



A csapat tagjai sok más mellett arról is beszéltek, hogy a diadalt a Lakers ötszörös bajnok legendája, Kobe Bryant emlékének ajánlják, aki januárban - nyolc másik emberrel, köztük 13 éves lányával együtt - helikopter-balesetben elhunyt.



"A tragédia óta érte akartuk ezt, nem akartuk cserben hagyni. Tudom, hogy figyelt minket fentről és most büszke, ahogy felesége, Vanessa is büszke ránk, és a klub is az. Ez rengeteget jelent a számunkra" - mondta a gárda másik sztárja, Anthony Davis, aki karrierje első bajnoki címét szerezte meg.



A mérkőzés összefoglalója:

Eredmény, döntő:

Miami Heat-Los Angeles Lakers 93-106



A párharcot a Lakers nyerte 4-2-re

Borítókép: David Dow/NBAE via Getty Images