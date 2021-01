A New York Knicks 106-102-re nyert a szezont jó formában kezdő Indiana Pacers otthonában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) szombati játéknapján.

A vendégek legponterősebb játékosának RJ Barrett bizonyult, akinek öt hárompontos kísérlete közül négy sikeres volt, összesen pedig 25 pontot gyűjtött. A másik oldalon Malcolm Brogdon 33 pontot szerzett, de ez is kevésnek bizonyult ahhoz, hogy a Pacers elkerülje a kudarcot. A házigazdák utóbbi három meccsüket tekintve a második vereségüket szenvedték el.



Houstonban a Rockets elsősorban a 28 pontig jutó John Wall vezérletével verte meg két napon belül másodszor is a Sacramentót. Rajta kívül Eric Gordon (21) és Christian Wood (20) is elérte a húszpontos határt.



A szezont négy sikerrel kezdő Orlando Magic egymás után másodszor kapott ki, ezúttal a vendég Oklahoma City Thundertől, amelyben hat játékos is kétszámjegyű eredményt ért el. A Magicben Nikola Vucevic 30, Terrence Ross pedig 26 ponttal zárt, de döntőnek bizonyult, hogy kettejük duója az utolsó negyedben mindössze nyolc pontot tudott összehozni.



A Cleveland elsősorban a 27 pontos Collin Sexton eredményes játékának köszönhetően nyert Atlantában úgy, hogy a hazaiak a meccs felénél még 12 ponttal vezettek.



A Philadelphia 76ersben ugyancsak hat kosaras került tíz pont fölé, közülük Tobias Harris volt a legeredményesebb 24 ponttal, Ben Simmons pedig pályafutása során 29-edszer jegyzett tripla-duplát (három statisztikai mutatóban is kétszámjegyű eredményt) 15 ponttal, 12 lepattanóval és 11 gólpasszal. A Charlotte elleni siker a csapat 18. hazai győzelme volt sorozatban. A Hornets legjobbja Terry Rozier volt 35 ponttal.



A New Orleans Pelicansban Brandon Ingram 31, Zion Williamson pedig 21 ponttal járult hozzá a vendég Toronto Raptors elleni négypontos sikerhez. Az ötödik találkozóján negyedik vereségét elszenvedő kanadai gárda legjobbja Fred VanVleet volt 27 ponttal.



Eredmények:

Indiana Pacers-New York Knicks 102-106

Houston Rockets-Sacramento Kings 102-94

Orlando Magic-Oklahoma City Thunder 99-108

Philadelphia 76ers-Charlotte Hornets 127-112

Atlanta Hawks-Cleveland Cavaliers 91-96

New Orleans Pelicans-Toronto Raptors 120-116



