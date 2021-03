A Keleti főcsoport két legjobbja, a Philadelphia 76ers és a Brooklyn Nets nyugaton, míg a Nyugati konferenciában második Phoenix Suns keleten győzött az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) keddi játéknapján.

A 76ers a Golden State Warriors, a Nets a Portland Trail Blazers vendégeként tudott nyerni, a Suns pedig Floridában, a legutóbb nagydöntős Miami Heat otthonában győzött.



Az utóbbi tíz meccséből kilencet megnyerő Sixersben - amely 31/13-as mérleggel büszkélkedhet - Tobias Harris 25 ponttal és 13 lepattanóval remekelt. A túloldalon a Warriors ásza, Stephen Curry sorozatban harmadik mérkőzését hagyta ki farokcsont-sérülés miatt, és még legalább egy hétig harcképtelen lesz.



A Brooklyn sztárja, James Harden 25 ponttal és karriercsúcs-beállítást jelentő 17 gólpasszal zárt. A "Szakállnak" becézett olimpiai és világbajnok 2009-es érkezése óta a legtöbb, 871 NBA-találkozón lépett pályára.

A Phoenix sorozatban hetedszer nyert idegenben - erre 2007 óta nem akadt példa -, míg a Miami egymás után negyedszer kapott ki.



A címvédő Los Angeles Lakers nem bírta el a hétvégén bokasérüléssel kidőlt LeBron James hiányát, és sima vereséggel távozott New Orleansből.



A Pelicansben a Lakersből igazolt Brandon Ingram 36 ponttal villogott, míg a 2019-es amatőrbörzén elsőként elkelt Zion Williamson 27 pontig jutott. A 20 éves Williamson lett az NBA történetében az első 21 év alatti játékos, aki egymás után 21 mérkőzésen legalább 20 pontot szerzett.



Eredmények:

Miami Heat-Phoenix Suns 100-110

New York Knicks-Washington Wizards 131-113

Orlando Magic-Denver Nuggets 99-110

Golden State Warriors-Philadelphia76ers 98-108

Portland Trail Blazers-Brooklyn Nets 112-116

New Orleans Pelicans-Los Angeles Lakers 128-111

Borítókép: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images