A címvédő Los Angeles Lakers 126-101-re nyert a Brooklyn Nets otthonában az észak-amerikai profi kosárlabda-bajnokság (NBA) legutóbbi játéknapján.

A kiegyenlített első félidőt követően a 12 pontos különbséggel (31-19) megnyert harmadik negyedet után meglépett a Lakers, amely a záró felvonásban tovább növelte a különbséget.

