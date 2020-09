A címvédő Toronto Raptors csütörtökön a mérkőzés végét jelző dudaszó alatt szerzett hárompontossal nyert a Boston Celtics ellen, és ezzel 2-1-re szépített a két csapat párharcában az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) Keleti főcsoportjának elődöntőjébe.

