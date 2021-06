A Los Angeles Clippers házgazdaként 106-92-re legyőzte a Phoenix Suns csapatát az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) nyugati főcsoportjának döntőjében, a párharc csütörtöki, harmadik mérkőzésén, s ezzel 2-1-re szépített.

A hazaiak elsősorban remek harmadik negyedüknek köszönhették a sikert, azt a játékrészt 34-21-re nyerték. A Clippers továbbra is nélkülözte a térdsérüléssel bajlódó Kawhi Leonardot, ugyanakkor Paul George 27 pontja mellé leszedett 15 lepattanót is.

