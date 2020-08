A Los Angeles Clippers vasárnap másodikként jutott be az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) nyugati főcsoportjának elődöntőjébe, miután - a párharc hatodik mérkőzésén - negyedszer is nyert a Dallas Mavericks ellen.

A 4-2-vel továbblépő kaliforniai csapatból Kawhi Leonard emelkedett ki, aki 33 pontot dobott, 14 lepattanót szerzett, hét gólpasszt adott és volt még öt labdaszerzése is.



A Clippers ellenfele a főcsoport-elődöntőben a Utah-Denver párharc továbbjutója lesz. Ebben az ütközetben a vasárnapi mérkőzést utóbbi csapat nyerte, ezzel 3-3-ra alakította az állást. A denveri Jamal Murray 50 pontot dobott, másodszor jutott el eddig a határig ebben a párharcban. Ugyanez a bravúr sikerült korábban a Jazz játékosának, Donovan Mitchellnek is, aki a hatodik mérkőzést 44 ponttal zárta.



Keleten az elődöntőben magabiztos győzelmet aratott a Toronto felett a Boston, amelynek így már - az egész szezont tekintve - 4-1-es a mérlege a címvédővel szemben.



A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett buborékban.



A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.

A rájátszás eredményei:



Keleti főcsoport, elődöntő:

Toronto Raptors-Boston Celtics 94-112

A párharc állása: a Boston vezet 1-0-ra

Nyugati főcsoport, negyeddöntők:

Dallas Mavericks-Los Angeles Clippers 97-111

A párharc végeredménye: továbbjutott a Clippers 4-2-es összesítéssel

Utah Jazz-Denver Nuggets 107-119

A párharc állása: 3-3

Borítókép: Kevin C. Cox/Getty Images