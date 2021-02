A Brooklyn Nets 129-92-re jobbnak bizonyult az Orlando Magicnél az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) legutóbbi játéknapján, így sorozatban a nyolcadik mérkőzését nyerte meg.

A Netsnek története során ennél csak egyszer volt hosszabb sikersorozata, a 2005/06-os idényben 14 egymást követő győzelemig jutott a gárda.



Ez a széria most azért is nagy dolog a csapattól, mert Kevin Durant sorozatban a hatodik mérkőzését volt kénytelen kihagyni. James Harden, a brooklyniak sztárja a második játékos lett az NBA történetében, aki új csapatának első 20 mérkőzésén átlagosan legalább 20 pontot szerzett és kiosztott 10 gólpasszt. A Nets ebben az idényben egyébként 20. alkalommal dobott legalább 120 pontot, beállítva ezzel erre vonatkozó klubrekordját.



A tavalyi alapszakaszgyőztes Milwaukee Bucks egy pontgazdag találkozón győzte le a vendég New Orleans Pelicanst: az előző két szezon legértékesebb játékosa, a görög Jannisz Antetokunmpo 1973 óta az első Bucks-játékos lett, aki egymást követő három mérkőzésén legalább 35 pontot szerzett, akkor ez a bravúr a legendás Kareem Abdul-Jabbarnak sikerült.



Az elmúlt hetekben magára találó Washington Wizards ezúttal a Nyugati főcsoportban tavaly döntős Denver Nuggets vendégeként diadalmaskodott.



Legeredményesebb játékosa a pontlistát vezető Bradley Beal volt 33 ponttal, míg a Houston Rocketstől megszerzett Russell Westbrook 16 ponttal, valamint tíz-tíz gólpasszal és lepattanóval szezonbeli kilencedik tripla dupláját érte el, ez rekordbeállítás a klub történetében.



Eredmények:

Brooklyn Nets-Orlando Magic 129-92

Philadelphia 76ers-Dallas Mavericks 111-97

New York Knicks-Sacramento Kings 140-121

Memphis Grizzlies-Los Angeles Clippers 122-94

Denver Nuggets-Washington Wizards 110-112

Milwaukee Bucks-New Orleans Pelicans 129-125

Borítókép: Nathaniel S. Butler/NBAE via Getty Images