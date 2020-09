A Boston Celtics 92-87-re nyert pénteken a címvédő Toronto Raptors ellen a két csapat párharcának döntő, hetedik találkozóján. A Celtics ellenfele a Miami Heat lesz az észak-amerikai kosárlabdaliga (NBA) Keleti főcsoportjának helyi idő szerint kedden kezdődő döntőjében.

A győztes csapat legeredményesebb játékosa Jayson Tatum volt 29 ponttal, Jaylen Brown pedig 21 ponttal járult hozzá a sikerhez.



Érdekesség, hogy a koronavírus-járvány miatt elhúzódó szezonban a bajnok Toronto 456 nappal azután búcsúzott, hogy tavaly megnyerte a nagydöntőt, ez a leghosszabb ilyen időszak a liga történetében.



