A Los Angeles Lakers és a Milwaukee Bucks is megnyerte második, csütörtöki mérkőzését az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) rájátszásában, ezzel kiegyenlítette a maga párharcát.

A Los Angeles-iek - a beszámolók alapján - a buborékba költözés óta először mutatták azt a teljesítményt, amellyel élen végeztek a nyugati főcsoportban: a Portland ellen 111-88-ra megnyert találkozón Anthony Davis 31 pontot és 11 lepattanót szerzett, a Lakers játékosai pedig 38 hárompontos-kísérletükből 14-et értékesítettek. LeBron Jamesnek "csendes" estéje volt, mindössze tíz pontot szerzett.



Az aranysárga-lilák 2012 óta először nyertek mérkőzést a rájátszásban, a Trail Blazersnél pedig Damian Lillard miatt is aggódhatnak: az irányítónak a harmadik negyedben kiugrott a bal mutatóujja.



A röntgenfelvételek alapján törésről nincs szó, ugyanakkor kérdéses, a következő mérkőzéseken mennyire befolyásolja majd az ezúttal 18 pontig jutó Lillard játékát a sérülés.

Az alapszakaszgyőztes Bucksban a görög Jannisz Antetokunmpo 28 ponttal és 20 lepattanóval segítette csapatát az egyenlítésben.



A Milwaukee már az első félidőben meggyőző előnyt épített ki a Magickel szemben, amelyben hiába dobott Nikola Vucevic 32 pontot, társai gyengén teljesítettek.

A Miami Heat már kétmérkőzéses előnyben van az Indianával szemben, miután a második összecsapáson elsősorban Duncan Robinson remek teljesítményének köszönhetően kilenc ponttal győzött. A 24 pontig jutó hátvéd rájátszás-klubrekordot döntött azzal, hogy hét hárompontost is elsüllyesztett a rivális gyűrűjében.



A Houston is megduplázta előnyét, miután a 21 pontos, kilenc gólpasszos James Harden vezérletével ismét legyőzte az Oklahomát. A Rocketsben heten is kétszámjegyű pontot szereztek.



A liga 2019/20-as szezonja a floridai Disney World szórakoztatóközpontban fejeződik be zárt kapuk mögött, teljes elszigeteltségben, egy úgynevezett "buborékban". A csapatok négy győzelemig tartó párharcokat vívnak egymással, a finálé legkésőbb október 13-án zárul.



Eredmények, rájátszás, 1. forduló, 2. mérkőzések:



Keleti főcsoport:

Milwaukee Bucks-Orlando Magic 111-96

A párharc állása: 1-1



Indiana Pacers-Miami Heat 100-109

A párharc állása: 2-0 a Miami javára



Nyugati főcsoport

Houston Rockets-Oklahoma City Thunder 111-98

Az állás: 2-0 a Houston javára

Los Angeles Lakers-Portland Trail Blazers 111-88

Az állás: 1-1

Borítókép: Kevin C. Cox/Getty Images