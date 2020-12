A Milwaukee Bucks 47 pontos győzelmet aratott a Miami Heat otthonában az észak-amerikai profi kosárlabdaliga (NBA) alapszakaszának keddi játéknapján.

A Bucks játékosai megdöntötték a liga triplarekordját: 56,9 százalékos pontossággal értékesítették a távoli dobásokat, 51 kísérletükből 29 volt sikeres. A 29 triplán 12 játékos osztozott, a liga legértékesebb játékosának sorozatban kétszer megválasztott Jannisz Antetokunmpo kivételével minden pályára lépő vendégjátékosnak volt legalább egy jó kinti dobása. Antetokunmpónak kettőből egy sem jött össze.



Az előző rekordot 27 sikeres triplával a Houston Rockets állította fel tavaly április 7-én a Phoenix Suns elleni találkozón.



A Milwaukee legutóbbi meccsén 38 triplakísérletből mindössze hét volt jó - ki is kapott a New York Knickstől 130-110-re -, ami ebben a mutatóban az együttes legrosszabbja volt az elmúlt egy évben. Ezúttal viszont a vendégek első 12 dobásából 11 volt jó, így 12-0-ra, majd 21-3-ra is vezettek, a félidőben pedig 83-51 volt a javukra, így nem sok esélyt adtak a Miaminak.



A Denverben Nikola Jokic ismét tripla-duplával zárt, de csapatán ez sem segített, mert a Nuggets 125-115-re kikapott a Sacramento Kings otthonában. Jokicnak - aki ezúttal 26 ponttal, 12 gólpasszal és 11 lepattanóval zárt - ez volt karrierje 44. tripla-duplája, amely klubrekord, míg a liga örökrangsorában a kilencedik helyen áll.



Nikola Vucevic 28 ponttal vezette győzelemre az Orlandót - ezúttal az Oklahoma City Thundert gyűrte le a Magic jó hajrával 118-107-re -, így 4-0-s mutatóval várja a folytatást, amely a legjobb szezonkezdet a klub 32 éves történelmében.



Russell Westbrook is tripla-duplával végzett - 21 pont, 15 lepattanó, 11 assziszt -, harmadszor a Wizardsban, amelyhez a hónap elején csatlakozott. Bradley Beal személyében a washingtoniak között találni a mérkőzés legeredményesebb játékosát is - 29 pont -, ám ez a két egyéni teljesítmény sem volt elég a győzelemhez, miután a fővárosiak otthon 115-107-re alulmaradtak a Chicago Bullsszal szemben.



A Washington 0/4-es mutatóval áll, a 2012/13-as szezon óta először veszítette el az első négy mérkőzését.



A 2019-ben bajnok Toronto Raptors eközben 0/3-ra áll már - miután 100-93-ra kikapott a Philadelphiától -, amelyre a 2005/06-os idény óta nem volt példa. A győztes 76ersben Joel Embiid 29 ponttal és 16 lepattanóval zárt, de nem sokkal maradt el tőle a 26 pontot és 11 lepattanót elérő Tobias Harris sem.



Highlights: Bucks 144 - Heat 97 | Bucks Set NBA Three Point Record | 12.29.30 The Milwaukee Bucks set a new record for three point field goals made in a game (29) as they defeated the Heat in Miami. SUBSCRIBE: http://bit.ly/BucksYTSubA...



Eredmények:

Cleveland Cavaliers-New York Knicks 86-95

Detroit Pistons-Golden State Warriors 106-116

Indiana Pacers-Boston Celtics 111-116

Philadelphia 76ers-Toronto Raptors 100-93

Washington Wizards-Chicago Bulls 107-115

Miami Heat-Milwaukee Bucks 97-144

Oklahoma City Thunder-Orlando Magic 107-118

Los Angeles Clippers-Minnesota Timberwolves 124-101

Phoenix Suns-New Orleans Pelicans 111-86

Sacramento Kings-Denver Nuggets 125-115

Borítókép: Issac Baldizon/NBAE via Getty Images