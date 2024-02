Otthonkeresésben az A’s

Sacramento városa tűnik jelenleg a legjobb opciónak mint lehetséges ideiglenes otthon az Oakland Athletics baseballcsapata számára. A franchise 2024 végén lejáró bérleti szerződése az Oakland Colisseummal elképzelhető, hogy nem kerül megújításra a klub 2028-as, Las Vegas-ba költözése miatt, így 2025 és 2027 között jó eséllyel átmeneti otthonra kell lelniük az illetékeseknek. Sacramento mellett Salt Lake City is felmerült, mint átmeneti megoldás, ahogy arról is lehet hallani, hogy a klub vezetői tárgyalnak Oakland városával is egy bérletiszerződés-hosszabbításról, 2027 végéig. Sacramento azért volna ideális megoldás erre a 3 éves időszakra, mert bár csupán 14 000 férőhelyes a Sutter Health Park, ahol a klub Triple-A farmcsapata, a River Cats játszik, ám a klub és az NBC Sports California között korábban megkötött tv-szerződés összegének jelentős hányada megmaradna.

Merrifield a Phillyben

Whit Merrifield egy évre szóló, 8 millió dollárt érő szerződést írt alá a Philadelphia Phillies csapatával, egy 8 millió dolláros, 2025-re szóló opcióval a kontraktusban. A Kansas City-ben 6 évet lehúzó, aztán a Torontóban is játszó 35 éves Merrifield tavaly .272/.318/.382 ütéssel kapcsolatos átlagokat – ütőátlag/ütésenkénti bázisra kerülés átlaga/slugging átlag – hozott. Philadelphiában elsődlegesen értékes csereember lehet, kettes védőként, vagy bal külsősként, de tulajdonképpen ez a „poszttalansága” az egyik fő erénye a Phillies számára. Alapembernek már talán idős – hiába vezette még 2021-ben a ligát bázislopásokban, a sebessége és az ütőátlagai romló tendenciát mutatnak – másodhegedűsnek, kiegészítőembernek tökéletes lehet, különösen a rendre sok sérüléssel bajlódó, nagy terveket szövögető Philadelphiának.

Miamiban köthet ki Anderson

A Miami Marlins ajánlatot tett a 30 éves, korábbi kétszeres All-Star Tim Andersonnak, akivel a shortstop pozíciós gondjaikat orvosolnák. Anderson a jó idénykezdés után, egy térdsérülésből fakadóan rohamosan romló számokat hozott a Chicago White Soxban tavaly, karrierje legrosszabb ütőtálagát (.245), hazafutás számát (1) és OPS-ét (.582) hozva – érthető módon klubja nem élt a 14 millió dolláros szerződéshosszabbítási opciójával. A Marlins nagy nevet továbbra sem igazolt a szabadügynökpiacról, de Nick Gordon után Anderson is a rövidtávú céljaik elérésében segítheti őket, már csak azért is, mert Jon Berti volt eleddig az egyetlen shortstopjuk a keretükben. Anderson, aki kettes és hármas védőként sem elveszett a hírek szerint hajlik az ajánlat elfogadására, kiváltképp azért, mert eredeti posztján volna lehetősége sokat játszani – arról nem beszélve, hogy minimális figyelmet kapott más kluboktól a szabadügynöksége idején.

2029 januárjában távozik Rob Manfred főbiztos

Rob Manfred MLB-főbiztos bejelentette, hogy a 2029 januárjában lejáró mandátumát nem fogja meghosszabbítani. A posztot 2015 januárja óta betöltő Manfred 14 év után távozik majd, de a Tavaszi Edzőtábor egyik sajtókonferenciáján tett bejelentésekor elárulta, hogy ezen szándékát 2023 júliusában történő újraválasztásakor már jelezte a tulajdonosoknak. Az MLB karrierjét még külsős ügyvédként az 1980-as évek végén megkezdő vezető főbiztosi ténykedése idején rengeteg újítást élt meg a liga: a játék gyorsítását segítő dobóóra ennek az egyik eklatáns példája, de nyilván,a tulajdonosok bevételének rekordnagyságú mérete is erényeinek egyike. Sokak ellenszenvét a Houston Astros-féle csalási ügy kezelése és a farmcsapatok kapcsán hozott intézkedései okán vívta ki.

A question for Rob Manfred:



Is it bad when your sport's most credible reporter goes on TV (on a broadcast partner, no less) and cackles in the face of an ownership group, implies they are viewed as a "joke" + that "it would surprise absolutely nobody" if their Vegas move failed? https://t.co/xNbMNdoEjZ