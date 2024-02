A Minnesota Twins egy éves szerződést kötött Carlos Santanával. A 37 éves játékos belső védőként (first baseman) és designated hitter (DH) pozícióban vethető be, és sajtóhírek szerint egy évre 5.25 millió dolláros szerződést írt alá új klubjával.

A New York Yankees közben mindent megtesz, hogy magához csábítsa Blake Snellt. A 32 éves dobójátékos évi 30 millió dolláros szerződést szeretne, ami még annál is jobb, amit az előző télen Carlos Rodón kapott - ő hat évre 162 millió dollárt tehet zsebre (évi 27 millió dollár). Blake Snell jelenleg szabadügynök, és a National League Cy Young Award díj legutóbbi nyertese, ezt az elismerést évente az MLB legjobbnak ítélt dobójának adják oda.

The Yankees were willing to pay Blake Snell more than Carlos Rodon, per Jon Heyman pic.twitter.com/M8Yd9BDA79