Az Esztergomi Vitézek rögbicsapata megvédte bajnoki címét, miután a szombati döntőben 22-10-re legyőzte a Battai Bulldogokat a Budapesti Rögbi Centrumban.

A finálé kezdése a battaiaké, a folytatás azonban az alapszakaszt megnyerő esztergomiaké volt, akik a szünetben úgy vezettek 15-10-re, hogy közben két játékosuk is sárga lapos figyelmeztetés miatt pihent tíz percet, de az ellenfélnél is volt egy kiállított.



A második félidő óriási küzdelmet hozott mezőnyben, előbb a Bulldogok, majd a Vitézek előtt adódtak célszerzései lehetőségek, de a hajráig még pontot sem szereztek a felek. A 74. percben aztán eldőlt a találkozó, az Esztergom - amelyben sérülés miatt nem léphetett pályára a válogatottban is kulcsembernek számító Stiglmayer Márk és Suiogan Tímár - harmadszor is célterületre juttatta a labdát.



Az esztergomiak a 15. bajnoki címüket szerezték.

A bronzmeccsen a szegedi Fit World Gorillák RC már 14-0-ra is vezetett, de végül alulmaradt az Exiles gárdájával szemben.

Eredmények:

döntő:

Esztergomi Vitézek RAFC-Battai Bulldogok SZVISE 22-10 (15-10)

a 3. helyért:

Bp. Exiles RC-Fit World Gorillák RC 24-21 (7-14)

NB II, döntő:

Honfoglalók RC-SzeKerCe 23-20 (6-5)

a 3. helyért:

Szfinx-Fehérvár RC 26-22 (19-10)

Az utóbbi tíz év bajnokai:



2012: Esztergomi Vitézek

2013: Battai Bulldogok

2014: Esztergomi Vitézek

2015: Esztergomi Vitézek

2016: Budapest Exiles

2017: Budapest Exiles

2018: Budapest Exiles

2019: Esztergomi Vitézek

2020: a járvány miatt félbeszakadt a bajnokság, nem hirdettek bajnokot

2021: Esztergomi Vitézek

